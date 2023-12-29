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Телеканал «Москва 24» / Программы / Жизнь в городе / Жизнь в большом городе

Жизнь в большом городе

Интерактивная информационно-познавательная программа. Обо всем, что происходит в столице и волнует москвичей. Острые проблемы, яркие истории и смелые эксперименты – наши ведущие и корреспонденты рассказывают, а вы голосуете и высказываете собственное мнение. Каждый день – новая тема и новый злободневный вопрос.

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