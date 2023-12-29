Жизнь в большом городе
Интерактивная информационно-познавательная программа. Обо всем, что происходит в столице и волнует москвичей. Острые проблемы, яркие истории и смелые эксперименты – наши ведущие и корреспонденты рассказывают, а вы голосуете и высказываете собственное мнение. Каждый день – новая тема и новый злободневный вопрос.
Выпуски программы
-
"Жизнь в большом городе": важные профессии
29 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": город поздравляет
28 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия
27 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": новогоднее настроение
26 декабря 2023, 20:00
-
"Жизнь в большом городе": туристическая Москва
22 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина
21 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": таланты Москвы
20 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": новогодняя атрибутика
19 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": освещение Москвы
15 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": городские вокзалы
14 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": домашние животные
13 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": реновация
12 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": спортивный район
08 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": развитие столичных проектов
07 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": реставрация
06 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": благотворительность
05 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": детские школы искусств
01 декабря 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": востребованные профессии
30 ноября 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Косметические средства
29 ноября 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": хирургическая помощь
28 ноября 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": беременность и роды
24 ноября 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": культурное наследие
23 ноября 2023, 19:00
-
"Жизнь в большом городе": психологическая помощь
22 ноября 2023, 19:00
-
21 ноября 2023, 19:00