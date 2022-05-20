"Wow эффект": группа Maneskin записала кавер на песню Элвиса Пресли

Итальянская группа Maneskin, победившая на "Евровидении-2021", записала саундтрек к биографическому фильму об Элвисе Пресли База Лурмана.

Речь идет о треке If I Can Dream, который впервые был исполнен Элвисом Пресли в 1968 году. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".