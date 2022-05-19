"Wow эффект": в Сети появился тизер приквела фильма "Хищник"

В социальных сетях обсуждают тизер пятой части фильма франшизы "Хищник". Приквел получил название "Добыча".

Пользователи обратили внимание на подтекст кино о девушке из племени команчи, которая сражается с пришельцем. Вопреки нормам общества, она стала воином и доказывает мужчинам, что ничем не хуже их.

Об этом – в программе "Wow эффект".