"Wow эффект": трюк с самолетами

10 лет подготовки и расчетов. Он должен был стать одним из величайших трюков в авиации, но стал катастрофой. В соцсетях распространилось видео экстремального полета в воздухе, который закончился неудачей.

Двоюродные братья Люк Эйкинс и Энди Фарингтон должны были войти в историю как первые пилоты, взлетевшие на одном самолете и совершившие посадку на другом.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".