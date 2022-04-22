"Wow эффект": группа Florence and the Machine выпустила клип на песню Free

Можно ли убежать от тревоги? Группа Florence and the Machine показала короткометражку под песню Free. В главной роли – британский актер Билл Найи, известный по фильмам "Реальная любовь", "Рок волна" и "Пираты Карибского моря". Весь клип он преследует героиню.

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