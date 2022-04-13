"Wow эффект": подросток первый в мире сделал сложнейший трюк на сноуборде

16-летний подросток сделал переворот в мире сноубординга. Видео с его трюком завирусилось в соцсетях. Японец Хирото Огивара приземлил первый в мире бэксайд 2 160. Это потрясающее вращение спиной вперед на шесть полных оборотов.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".