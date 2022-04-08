"WOW эффект": Эд Ширан выступил против судебных разбирательств в музыкальной индустрии

Эд Ширан выступил с манифестом против судебных разбирательств в музыкальной индустрии. После нескольких лет разбирательств, британский суд признал его невиновным в плагиате. Музыкант записал видеообращения к фанатам и коллегам.

В ролике он сожалеет, что подобных обвинений становится все больше, и многие из них беспочвенные. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".