"Wow эффект": на Фарерских островах установили памятник Джеймсу Бонду

В Сети обсуждают видео, снятое на острове Кальсой Фарерского архипелага. Там проходили съемки последней части Джеймса Бонда. В память об агенте британской секретной службы местные власти установили памятный знак, очень похожий на надгробие.

Пользователи в комментариях ругаются, заявляя, что это самый большой спойлер фильма. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".