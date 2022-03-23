"WOW эффект": в Сети вышел мультфильм к Международному дню человека с синдромом Дауна

В российских соцсетях к Международному дню человека с синдромом Дауна появился ролик с анимацией про мальчика Андрюшу, который ждет свой День рождения. Главный герой в дневнике рассказывает, как проходят его дни в ожидании праздника.

Данное видео – это совместное творение благотворительного фонда "Синдром любви" и кинокомпании "Базилевс". Ролик основан на одноименном комиксе Екатерины Денисовой. Авторы хотели, чтобы мультфильм помог зрителям отказаться от стереотипов о людях с синдромом Дауна.

Об этом – в программе "Wow эффект".