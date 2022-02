Участники британской группы Coldplay и певица Селена Гомес представили клип на совместный трек Let Somebody Go из прошлогоднего альбома рокеров Music Of The Spheres.

Клип снял Дэйв Мейерс, который ранее создал для Coldplay и музыкантов из южнокорейской группы BTS ролик на песню My Universe. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".