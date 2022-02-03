"Wow эффект": инженеры создали дрон-квадрокоптер с винтами, как у Леонардо да Винчи

Группа молодых инженеров из университета Мэриленда создала беспилотный дрон-квадрокоптер с винтами, как в чертежах великого итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Эксперимент прославил их в социальных сетях.

Идея была в том, чтобы взять обычный квадрокоптер и заменить пропеллер на винты из наброска, который называют вертолетом да Винчи. Ученый нарисовал его XV веке. Сначала думали, что проект провальный, но компьютерная симуляция и серия экспериментов показали, что все работает.

Об этом – в программе "Wow эффект".