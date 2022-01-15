"Wow эффект": клип на детскую песню Baby Shark побил рекорд YouTube по просмотрам

Клип на детскую песню Baby Shark набрал больше 10 миллиардов просмотров на YouTube. Это – абсолютный рекорд видеохостинга. Прошлый рекорд принадлежал пенсе Despacito, песня о семействе окул обогнала композицию пуэрто-риканского музыканта еще в прошлом году.

Картине "Крестный отец" скоро исполнится 50 лет. По этому случаю команда режиссера Френсиса Форда Копполы восстановила фильм в формате 4к, а также улучшила звук. Его планируют повторно показать в американских кинотеатрах.

Об этом и другом – в программе "Wow эффект".

