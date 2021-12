Лягушонок-певец Crazy Frog впервые за 11 лет выпустил новый трек и клип к нему, вызвав у зрителей ностальгию по нулевым.

Композиция представляет из себя ремикс мэшапа песен It's tricky группы Run-D.M.C и M to the B рэп-исполнительницы Millie B, который летом прошлого года побил рекорд по просмотрам в TikTok.

