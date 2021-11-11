"Wow эффект": рэпер Слава КПСС выпустил оскорбительный трек на Oxxxymiron

Рэпер Слава КПСС выпустил оскорбительный трек на Oxxxymiron.

На своем YouTube-канале Слава запустил стрим, в котором пообещал опубликовать ролик, когда ему "задонатят" 100 тысяч рублей. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".