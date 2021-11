Британская певица Адель выпустила превью нового трека Hold On. Кроме того, на своем канале в YouTube она выложила неудачные дубли съемок клипа Easy on Me. Оба трека войдут в альбом, который увидит свет 19 ноября 2021 года.

