"Wow эффект": приглашение Эрмитажа посетить музей с маленькими детьми взорвало соцсети

Пост Эрмитажа, от которого пользователей буквально "разорвало", появился в официальном аккаунте музея в Instagram. Там разместили видео, на кадрах которого видно, как мужчина ходит среди экспонатов музея с коляской и годовалым ребенком.

"Приходите в музей с детьми", – подписали видео.

Меньше чем за сутки ролик набрал около тысячи комментариев. Там развернулась настоящая война между теми, кто "за" и теми кто "против" малышей рядом с великим искусством. Самые яркие комментарии – в программе "Wow эффект".

