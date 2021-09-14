"Wow эффект": в Майами футбольный матч остановили из-за кота

В Майами футбольный матч приостановили из-за кота, который повис на верхнем ярусе стадиона. Чтобы спасти животное, болельщики растянули под ним флаги.

В итоге кот удачно приземлился и выжил. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".