"WOW ЭФФЕКТ": группа ABBA выпустила новый материал

Музыканты группы ABBA впервые за последние 40 лет выпустили новый материал. Музыканты представили видеоклип на песню "Я все еще в тебя верю".

Баллада сопровождается архивными снимками с выступлений. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

