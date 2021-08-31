"Wow эффект": Егор Крид выпустил клип на песню "Скоро весна"

Егор Крид выпустил клип на трек "Скоро весна", записанный вместе с его отцом Николаем Булаткиным.

По словам певца, это свадебный подарок, который они сделали сестре Егора по случаю свадьбы. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".