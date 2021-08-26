"Wow эффект": дипломат из Японии ежедневно складывает бумажного журавлика

Генконсул Японии в Сиэтле – 60-летний Хисао Инагаки ежедневно записывает видео с пожеланием мира и здоровья и выкладывает его в Сеть. В каждом ролике дипломат показывает нового бумажного журавлика.

Инагаки занял пост генконсула в Сиэтле больше года назад, но не знал, как наладить контакты с местным сообществом в условиях пандемии. Тогда дипломат начал записывать видео и выкладывать в Сеть, хотя в первое время на них никто не обращал внимания. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".