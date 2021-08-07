"Wow эффект": Канье Вест запустил стрим из гримерки-студии стадиона в Атланте

Канье Вест запустил стрим из гримерки-студии, где последние две недели он готовит новый альбом Donda. В нем он носит балаклаву и необычные вещи с логотипом альбома.

Видео стало популярным мемом. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

