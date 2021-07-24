"Wow эффект": в Сети обсуждают трейлер "Дюны"

Пользователи Сети активно обсуждают первый полноценный трейлер фантастического блокбастера "Дюна" Дени Вильнева.

В картине сыграли Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.