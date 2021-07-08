"Wow эффект": Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон"

Российский рэп-исполнитель Егор Крид представил клип на песню "Телефон". Ролик полностью снят на пленку.

В песне Крид сравнивает сердце с телефоном, ведь и то и другое легко разбить. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".