"Wow эффект": Билли Айлиш выпустила новый клип

Билли Айлиш обвилась змеей и попала в ТОП-тренд. Певица выпустила третий сингл из будущего альбома и клип на него. Меньше чем за сутки видео посмотрели 10 миллионов раз.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".