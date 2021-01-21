"Сеть": в Старом Осколе спасли собаку, которая провалилась под лед

В Старом Осколе журналист спас собаку, которая провалилась под лед. Репортер снимал сюжет возле пруда, и в этот момент на берегу появились дети. Они звали на помощь. Выяснилось, что их пес провалился в полынью и не мог выбраться. Корреспондент не растерялся и нырнул в ледяную воду, а оператор снял отважного коллегу.

Спасательная операция оказалась непростой. Собаку вытащил быстро, а вот сам выбирался с трудом – лед под парнем крошился. В итоге все закончилось хорошо. Продрогшего пса укутали и посадили в машину отогреваться. Потом уже спасался от переохлаждения и сам журналист. Температура на улице в этот день была -20 градусов. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".