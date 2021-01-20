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20 января 2021, 03:00

Общество

"Сеть":в Якутии на тушении пожара огнеборцы из-за мороза покрылись льдом

"Сеть":в Якутии на тушении пожара огнеборцы из-за мороза покрылись льдом

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Пожарный из Якутии боролся с пламенем в -50 градусов. После с Мичила Иванова и его команды отбивали лед.

Видео стало вирусным, но сам спасатель признается, что удивлен такой популярности ролика. Каждый вызов, по его словам, экстремальный, а такое обледенение – нормальное явление, потому что бригаде приходится работать с водой в аномальный мороз. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".

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