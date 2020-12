Роботы поздравили людей с Новым годом. Модели компании Boston Dynamics сделали музыкальную открытку.

Роботы станцевали под композицию из 60-х – Do You Love Me группы The Contours. Зажигательно двигаться они уже умели, а вот коллективное творчество случилось впервые. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".