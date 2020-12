В Twitter есть аккаунт под названием Is there a cat in this movie?, и он отвечает на важный вопрос – увидит ли зритель кота в (том или ином) фильме?

В качестве доказательств публикуются фото и видео с появлением пушистых питомцев в отобранных картинах. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".