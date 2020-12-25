"Сеть": швейцарский музыкант показал весь 2020 год в одном ролике

Швейцарский музыкант под псевдонимом Cee-Roo выпустил на прошлой неделе видеоролик, в котором собрал все значимые события 2020 года.

Ролик набрал 18 тысяч лайков и всего 350 дизлайков. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".