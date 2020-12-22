"Сеть": американцы поделились в Сети кадрами снежного шторма

Американский Twitter и Instagram утопают в сугробах. Жители США делятся в Сети кадрами снежного шторма, бушевавшего несколько дней.

По ощущениям и инфоволне – это было что-то на уровне ледяного дождя в нашем Приморье. Об этом – в программе "Сеть".