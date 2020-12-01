"Сеть": Тайсон вышел на ринг с Джонсоном-младшим

Бой между Роем Джонсоном-младшим и Майком Тайсоном закончился ничьей. Поединок состоялся на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Бой продлился восемь раундов по две минуты. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".