"Сеть": тайваньский студент умудрился подбросить мыльный пузырь 290 раз

Тайваньский студент заскучал на удаленке. Но все-таки нашел себе подходящее занятие и даже мировой рекорд умудрился побить.

Парень подбросил ладонью мыльный пузырь аж 290 раз. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".