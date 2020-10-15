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В мире

03:00

"Сеть": японец ждал семь месяцев, чтобы посетить Мачу-Пикчу

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26-летний тренер по боксу Джесси Катаяма из Японии стал настоящим символом туризма в 2020 году. Он прилетел в Перу в марте, хотел посетить Мачу-Пикчу.

Но из-за коронавируса провел в городе Агуас-Кальентесе, расположенном неподалеку, семь месяцев вместо нескольких дней. Все это время он снимал небольшую комнату и, чтобы было на что жить, учил местных детей боксу.

Японец уже собирался возвращаться на родину, отчаявшись осуществить мечту. Но перед этим рассказал свою историю местному турагентству. Те обратились в национальное министерство культуры и сделали для Катаямы исключение.

Он стал первым и единственным за семь месяцев посетителем памятника наследия ЮНЕСКО. Туриста сопровождали два местных фотографа и руководитель парка. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".

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Программа: Сеть

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