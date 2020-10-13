"Сеть": Павел Дуров дал совет, как сохранить молодость

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о способах, которые позволяют ему выглядеть моложе своего возраста.

По его словам, эти методы помогают ему молодо выглядеть уже 10 лет. Дуров отметил, что важно отказаться от алкоголя, мясо можно заменить морепродуктами и дикой рыбой.

Дуров посоветовал больше спать, не переедать, не забывать о физической нагрузке и не нервничать. Основатель Telegram добавил, что выглядящие молодыми мужчины средних лет большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Павлу Дурову 10 октября исполнилось 36 лет. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".