"Сеть": Лана Дель Рей подверглась критике из-за защитной маски

Масочные войны вернулись в тренд соцсетей. В этот раз под волну хейта попала Лана Дель Рей.

Певица заявилась на публичное мероприятие в книжном магазине Лос-Анджелеса в сияющей сетке на лице. Разумеется, такой аксессуар вряд ли способен защитить от инфекции.

В Instagram артистки посыпались разочарованные и гневные реплики. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".