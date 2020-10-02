"Сеть": фанаты "Гарри Поттера" вместо "Хогвартс-экспресс" увидели обычную электричку

Фанаты "Гарри Поттера" не смогли увидеть "Хогвартс-экспресс" из-за электрички. Поклонники фильма несколько часов стояли на платформе в Шотландии, чтобы увидеть локомотив, который отвозил детей в школу волшебников.

Вместо него они увидели обычный пригородный поезд. Он подошел к платформе одновременно с "волшебным" экспрессом и закрыл собой весь обзор. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".