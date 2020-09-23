"Сеть": испанский атлет уступил призовое место сопернику

Испанский триатлонист Диего Ментрида уступил призовое место своему сопернику. Видео со спортсменом репостят сотни и смотрят миллионы.

Финишная прямая подвела британца Джеймса Тигла. Почти всю гонку он бежал третьим, но в конце не увидел поворот и врезался в ограждение.

Победа должна была достаться его ближайшему конкуренту Диего. Однако тот остановился перед самым финишем, чтобы пропустить Джеймса.

Красивый жест тронул не только бронзового призера. Соцсети сделали проигравшего настоящим героем. Подробнее – в программе "Сеть".