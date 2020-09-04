"Сеть": иллюзионист Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах

Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах. Улетел от земли иллюзионист высоко – на 7,5 километра. Помогли ему в этом 52 гелиевых шара.

Сам полет длился около часа. Вниз иллюзионист спустился на парашюте, отстегнувшись от связки шаров. Новый трюк он назвал "Вознесение", а полет посвятил своей девятилетней дочери. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".