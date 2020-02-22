"Сеть": голубиная мелодия московских улиц

Голубиная мелодия московских улиц весь день звучит в новостных лентах. Пару недель назад москвичка Елена Пономарева на свой странице в соцсети выложила забавное фото стаи голубей, которые расселись на жердочках.

Со стороны это было очень похоже на нотный стан. Позже нашелся музыкант, который сыграл птичью мелодию. Все самое интересное – в программе "Сеть".