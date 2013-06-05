Трое пострадавших из-за ЧП в московском метро находятся в реанимации

Трое пострадавших в результате утреннего пожара на Сокольнической линии Московского метрополитена до сих пор находятся в реанимационном отделении в городской клинической больницы №14.

У пострадавших наблюдается отравление продуктами горения, одна из них имеет сопутствующее заболевание - бронхиальную астму. Состояние всех троих оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил заведующий отделением токсикологической реанимации ГКБ №14 Александр Ливанов.