05 июня 2013, 18:15
Трое пострадавших из-за ЧП в московском метро находятся в реанимации
Трое пострадавших в результате утреннего пожара на Сокольнической линии Московского метрополитена до сих пор находятся в реанимационном отделении в городской клинической больницы №14.
У пострадавших наблюдается отравление продуктами горения, одна из них имеет сопутствующее заболевание - бронхиальную астму. Состояние всех троих оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил заведующий отделением токсикологической реанимации ГКБ №14 Александр Ливанов.