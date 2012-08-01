"Московский патруль": командировка на Северный Кавказ

В среду, 1 августа, московские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ. Со словами напутствия подчиненным выступил начальник главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин.

Генерал-майор пожелал полицейским здоровья и благополучного возвращения домой. Кроме того, он сообщил, что лично будет следить за тем, в каких условиях проходит служба бойцов московского ОМОНа.