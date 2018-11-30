В теме
"В теме" – информационно-аналитическая программа. Известные политологи обсуждают самые актуальные события и тенденции в мире.
Выпуски программы
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"В теме": "мужчины под запретом"
30 ноября 2018, 21:00
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29 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "рубль баррелю не товарищ"
28 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "воровство межгалактических масштабов"
27 ноября 2018, 21:00
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"В теме": конфликт в Керченском проливе
26 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "солсберецкие прогулки"
23 ноября 2018, 21:00
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22 ноября 2018, 21:00
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21 ноября 2018, 21:00
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20 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "дело Магнитского" получило неожиданное развитие
19 ноября 2018, 21:00
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16 ноября 2018, 21:00
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"В теме": подорожает ли парковка в центре столицы
15 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "нефть бензину не подружка"
14 ноября 2018, 21:00
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"В теме": Собянин назначил глав управ четырех районов столицы
13 ноября 2018, 21:00
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"В теме": в Париже прошли торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны
12 ноября 2018, 21:00
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"В теме": МИД России объявил протест Вене из-за шпионского скандала
09 ноября 2018, 21:00
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"В теме": ректора Московской духовной академии не пустили на Украину
08 ноября 2018, 21:00
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07 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "отстранена от должности"
06 ноября 2018, 21:00
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02 ноября 2018, 21:00
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"В теме": "Москва не сразу строилась"
01 ноября 2018, 21:00
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31 октября 2018, 21:00
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"В теме": ядерная угроза от США
30 октября 2018, 21:00
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29 октября 2018, 21:00
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26 октября 2018, 21:00