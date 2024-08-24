"Москва сегодня": уровень заболеваемости коронавирусом в РФ вырос на треть за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос на треть за неделю. Это происходит из-за распространения нового штамма вируса FLiRT, который является подвидом варианта "Омикрон". К настоящему времени зарегистрировано несколько летальных случаев.

Однако в мире прогнозируют распространение новой пандемии. Врачи предупреждают об опасной бактерии "клебсиелла". Подробнее – в программе "Москва сегодня".

