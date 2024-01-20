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20 января, 11:00

Экономика

"Москва сегодня": как изменился рынок недвижимости в столице в 2024 году

"Москва сегодня": как изменился рынок недвижимости в столице в 2024 году

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Девять из десяти квартир в новостройках покупают на условиях льготной ипотеки. Такую статистику привели в Минфине, однако ситуация может поменяться.

С 1 января 2024 года условия для льготной ипотеки в РФ стали более жесткими, а высокая ключевая ставка изменила ситуацию на рынке недвижимости, однако спрос на квартиры сохраняется.

Стоит ли связываться с ипотекой? Подробнее – в программе "Москва сегодня".

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экономиканедвижимостьвидеоСветлана Доброхотова
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