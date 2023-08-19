"Москва сегодня": МЦД-3 сделает удобнее жизнь более миллиона человек

Третий московский центральный диаметр, который запустили на этой неделе, сделает удобнее жизнь более миллиона человек – то есть для всех, кто будет постоянно пользоваться наземным метро. Насколько удобным оказался МЦД-3, решила выяснить Алена Касаткина. Она не просто оказалась среди первых пассажиров, а полностью проехала все 85 километров – от Раменского до Зеленограда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.