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Транспорт

"Москва сегодня": МЦД-3 сделает удобнее жизнь более миллиона человек

"Москва сегодня": МЦД-3 сделает удобнее жизнь более миллиона человек

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Третий московский центральный диаметр, который запустили на этой неделе, сделает удобнее жизнь более миллиона человек – то есть для всех, кто будет постоянно пользоваться наземным метро. Насколько удобным оказался МЦД-3, решила выяснить Алена Касаткина. Она не просто оказалась среди первых пассажиров, а полностью проехала все 85 километров – от Раменского до Зеленограда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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