"Московский патруль": суд арестовал начальника УСД Ростовской области Рощевского

Громкий скандал Ростовских судей дошел до Москвы! В дело вступил Басманный суд, где прошли первые аресты в рамках этого скандала.

Под стражу, в частности, отправили начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.

В пресс-службе пока не уточняют детали уголовного дела, фигурантом которого стал Рощевский. Известно, что его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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