Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал начальника УСД Ростовской области Рощевского

"Московский патруль": суд арестовал начальника УСД Ростовской области Рощевского

"Московский патруль": суд вынес приговор участникам убийства хореографа Прониной

"Московский патруль": суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в петербургском кафе

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

Новости часа: суд рассматривает вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Суд закрыл заседание по делу подозреваемой в совершении теракта в Петербурге Треповой

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

Громкий скандал Ростовских судей дошел до Москвы! В дело вступил Басманный суд, где прошли первые аресты в рамках этого скандала.

Под стражу, в частности, отправили начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.

В пресс-службе пока не уточняют детали уголовного дела, фигурантом которого стал Рощевский. Известно, что его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Москва сегодня
судыпроисшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика