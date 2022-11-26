"Москва сегодня": на автозаводе "Москвич" начали сборку новых автомобилей

На автозаводе "Москвич" начали серийную сборку автомобилей. В массовую продажу новый городской кроссовер "Москвич – 3" поступит уже в этом декабре. Что насчет цены? И какие в целом есть альтернативы на рынке?

Автомобильный рынок изменился до неузнаваемости, где, какую и главное за сколько сейчас можно купить иномарку? Будет ли новогодний сейл? И стоит ли вообще ее брать? Может лучше смотреть в сторону отечественного автопрома? Об этих темах – в сюжете телеканала Москва 24.