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Транспорт

"Москва сегодня": на автозаводе "Москвич" начали сборку новых автомобилей

"Москва сегодня": на автозаводе "Москвич" начали сборку новых автомобилей

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На автозаводе "Москвич" начали серийную сборку автомобилей. В массовую продажу новый городской кроссовер "Москвич – 3" поступит уже в этом декабре. Что насчет цены? И какие в целом есть альтернативы на рынке?

Автомобильный рынок изменился до неузнаваемости, где, какую и главное за сколько сейчас можно купить иномарку? Будет ли новогодний сейл? И стоит ли вообще ее брать? Может лучше смотреть в сторону отечественного автопрома? Об этих темах – в сюжете телеканала Москва 24.

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