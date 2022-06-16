"Московский патруль": суд рассмотрел апелляцию по делу о гибели детей на Сямозере

В Мосгорсуде адвокаты пытаются развалить резонансное уголовное дело в отношении двух бывших сотрудниц столичной мэрии. Экс-замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Татьяну Барсукову и экс-начальника управления по организации работы с семьями и детьми департамента соцзащиты Елену Семкину месяц назад басманный суд приговорил к 4,5 и 4 годам лишения свободы соответственно.

Осужденных обвиняли в халатности, которая в том числе стала причиной гибели 14 детей в Карелии на Сямозере в 2016 году. Женщины подали апелляцию в попытке выиграть время и затянуть процесс: в эту субботу истекает срок давности по преступлениям, которые им инкриминируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

