"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома на западе Москвы

Сергей Собянин посетил в Фили-Давыдкове дома, заселяемые в рамках программы реновации.

"В целом по району построили три дома, еще четыре дома – в следующем году. Каждый пятый житель вашего района переедет в новые дома по программе. реновации. Конечно, большая такая программа. Ну и в целом по району очень много делаем: станции метро, станции МЦД построили", – сказал мэр

По словам Собянина, в 2022 году в Москве планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, почти половина из них – жилье. Среди 330 объектов, которые собираются ввести в эксплуатацию, не только жилье, но также поликлиники и спортивные объекты.

С начала реновации построено 187 объектов. Под заселение передали 166 домов, 163 здания находятся на этапе строительства, еще 225 объектов пока есть только на бумаге – для них готовят проекты. Зато уже больше 50 тысяч москвичей получили новые квартиры. Об этом – в программе "Москва сегодня".