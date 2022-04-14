"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома на западе Москвы

19:15
Сергей Собянин посетил в Фили-Давыдкове дома, заселяемые в рамках программы реновации.
"В целом по району построили три дома, еще четыре дома – в следующем году. Каждый пятый житель вашего района переедет в новые дома по программе. реновации. Конечно, большая такая программа. Ну и в целом по району очень много делаем: станции метро, станции МЦД построили", – сказал мэр
По словам Собянина, в 2022 году в Москве планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, почти половина из них – жилье. Среди 330 объектов, которые собираются ввести в эксплуатацию, не только жилье, но также поликлиники и спортивные объекты.
С начала реновации построено 187 объектов. Под заселение передали 166 домов, 163 здания находятся на этапе строительства, еще 225 объектов пока есть только на бумаге – для них готовят проекты. Зато уже больше 50 тысяч москвичей получили новые квартиры. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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