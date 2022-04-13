"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход работ на Северном дублере Кутузовского проспекта

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на магистрали.

"Сегодня уже стройка приобретает видимый масштаб, около трети денег проинвестировано. И надеемся, что основные работы в следующем году будут завершены. Получим новую магистраль от МКАД до "Сити", – сказал мэр.

По его словам, в рамках проекта возводится порядка 20 километров дорог. Об этом – в программе "Москва сегодня".